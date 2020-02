Die wichtigsten Antworten im Überblick 18,36 Euro statt 17,50 – Länder sind beim Rundfunkbeitrag am Zug

Wie geht es weiter?

Die Länder sind jetzt am Zug. Das Prozedere: Als erstes beschließen die Länderchefs, ob sie den Rundfunkbeitrag ändern wollen. Das könnte am 12. März in der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin passieren. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die auch Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder ist, sagte am Donnerstag in Berlin: „Ich bin zuversichtlich, dass bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz wir zu einem Ergebnis kommen.“ Sie betonte auch: „Es ist klar allen Ministerpräsidenten, dass es zu einer Beitragserhöhung kommen muss.“ Der KEF-Vorschlag sei moderat.