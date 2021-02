Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Coronakonferenz Lockdown bis 14. März – aber Schulöffnungen möglich

Welche Rolle spielen die Corona-Mutationen?

Der Bund mahnt insbesondere deshalb weiterhin Vorsicht und Zurückhaltung an, weil die Sorge vor einer viel schnelleren Ausbreitung hochansteckender Virus-Varianten wächst. In der Bundesregierung geht man mittlerweile davon aus, dass der Anteil der Mutationen an den Corona-Fällen auf rund 20 Prozent gestiegen sei. Das RKI hatte am Freitag noch von 5,8 Prozent gesprochen. Kanzlerin Merkel sagte in der Fraktionssitzung am Dienstag, man rechne damit, dass sich der Anteil der Mutationen an den Neuinfektionen in Deutschland alle zehn Tage verdoppele.