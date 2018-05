Die Worte der Woche: „Die monopolhafte Konzentration von Daten und Macht bereitet mir Sorgen“

"Die Zukunft des Bezahlens ist mobil, das ist ein globales Phänomen"

Bill Ready, Paypal-Strategiechef, möchte das Smartphone künftig zur mobilen Geldbörse erweitern. Dann soll es vorbei sein mit Warteschlangen an der Kasse, moderne Technik soll schnell und einfach mit dem PayPal-Konto verbinden. Vorerst aber baut der Onlinebezahldienst, der mit einer Marktkapitalisierung von über 85 Milliarden Dollar mehr als drei Mal so groß ist wie die Deutsche Bank, sein Kartenlesegeschäft aus. Für 2,2 Milliarden Dollar will PayPal das schwedische Fintech iZettle kaufen.

Bild: Getty Images, Eyeem