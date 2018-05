Die Worte der Woche „Europa muss seine Schockstarre überwinden“

„Ich vergucke mich nicht, sondern verhöre mich“

Verena Bentele, neue Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, ist seit ihrer Geburt blind. Den Humor konnte ihr dieses Schicksal nicht rauben. Schlagfertig reagiert die

zwölffache Paralympics-Goldmedaillen-Gewinnerin nicht nur beim Thema Liebe. In ihrer neuen Position im größten Sozialverein Deutschlands will sie künftig für eine Obergrenze bei Managergehältern kämpfen, den Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen sowie ein Rentensystem anstreben, in das auch Politiker, Beamte und Selbstständige einzahlen.

Bild: dpa