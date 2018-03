„Das Zugpersonal kann etwa einen guten Kaffee servieren“

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn, will nicht nur die Pünktlichkeit seiner Züge erhöhen, auch der Service soll verbessert werden. Die Bahn arbeitet deshalb nicht nur an einem neuen Lagezentrum, sondern will auch Bordpersonal und Passagieren künftig die lästigen Fahrkartenkontrolle ersparen. In Zukunft heißt es freie Fahrt für den digitalen Check-in, so der Wunsch des Bahn-Chefs.

Bild: dpa