Die Worte der Woche: „Ich bin keine Person, die Nuklearwaffen auf Südkorea, den Pazifik oder die USA abfeuert“

„Reine Männerclubs sind aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß“

Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin (SPD), übt Kritik an Deutschlands Vorständen. Noch immer seien zu wenig Frauen in Spitzenpositionen vertreten. Obwohl der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten drei Jahre nach der gesetzlichen Frauenquote von 21,9 auf 30,9 Prozent gestiegen ist, tut sich in den Vorständen so gut wie gar nichts. Eine gesetzliche Regelung ist nicht vorgesehen, sei aber wünschenswert, drängt die frühere Berliner Bezirksbürgermeisterin. Sie schließt Geldstrafen nicht aus, sollte es bei dem Nullsummenspiel bleiben.

Bild: AP