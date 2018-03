Die Worte der Woche: „Ich habe Bannons Psycho-Waffe geschaffen“

„Das Ding wird abgerissen und neu gebaut“

Thorsten Dirks, Lufthansa-Vorstandsmitglied, spricht aus, was viele denken. Der seit 2006 in Bau befindliche Berliner Flughafen BER ist sein Geld nicht wert und reif für die Abrissbirne. Technische Mängel, Baufehler und Missmanagement katapultierten die Kosten von ursprünglich geplanten 2,5 Milliarden auf 6,6 Milliarden Euro. Schützenhilfe kommt indes von ganz oben. Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will an dem Milliardengrab weiterhin festhalten.

Bild: dpa