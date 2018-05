„Unanständig und inkompetent“

Manuel Valls, ehemaliger französischer Premierminister, verurteilt die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Paris-Anschlägen im Jahr 2015. Damals starben 130 Menschen. Bei einer Rede vor der US-Waffenlobby NRA hatte Trump behauptet, die Zahl der Opfer wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte. Dabei unterstrich er seine Worte, indem er seine Hand zu einer Pistole formte und rief: „Bumm, komm her, bumm, komm her, bumm, komm her.“

Bild: dpa