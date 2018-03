Die Worte der Woche: „Schämen Sie sich“

„Schämen Sie sich“

Emma Gonzalez, US-Schülerin, greift in einer Wutrede US-Präsident Donald Trump wegen seiner Waffenpolitik scharf an. Sie überlebte den Amoklauf an der High School in Parkland/Florida, bei dem 17 Menschen getötet wurden. Die 19-Jährige ist zum Gesicht einer Bewegung geworden, die schärfere Waffengesetze fordert. Trump soll im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Gelder der Waffenlobby National Rifle Association (NRA) in Höhe von 30 Millionen Dollar angenommen haben.

Bild: REUTERS