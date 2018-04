Die Worte der Woche: „Wir brauchen Russland als wichtige Stütze der multilateralen Ordnung“

„Ich will ins Duell gegen Nahles“

Simone Lange, Oberbürgermeisterin von Flensburg (SPD), sucht den offenen Schlagabtausch mit SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Beim SPD-Parteitag am 22. April will sie als Gegenkandidatin für den Parteivorsitz antreten. Die ehemalige Kripobeamtin tourt seit Mitte März durch Deutschland und ist auf Stimmenfang bei Orts- und Kreisverbänden. Die Basis soll dann entscheiden, wer den Parteivorsitz übernimmt und Kanzlerkandidat wird. Nahles scheint die Aufmüpfigkeit nicht zu gefallen – und geht in Deckung. Ihre norddeutsche Kontrahentin ließ sie per SMS wissen, dass es genüge, wenn man sich am Vorabend des Parteitags im Bundesvorstand vorstelle.

Bild: dpa