Die Worte der Woche: „Wir packen das, das ist mein Versprechen“

„Wir packen das, das ist mein Versprechen“

Andrea Nahles, neue SPD-Vorsitzende, geht mit einer schweren Hypothek ins Rennen. Ihr Wahlergebnis zeigt, wie gespalten die Sozialdemokraten sind. Nur 66 Prozent der Delegierten wählten sie an die Spitze der ältesten Partei Deutschlands. Der Triumph, nach 155 Jahren als erste Frau diesen Posten zu bekleiden, verblasst angesichts der großen Herausforderungen, die auf sie warten. Nahles büßte für den internen Schlingerkurs nach der Bundestagswahl. Es rumort gehörig an der Parteibasis. Ihr Versprechen wirkt da wie ein Hilferuf an die Genossen, wieder Seit’ an Seit’ zu schreiten.

Bild: dpa