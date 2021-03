Wir müssen in uns investieren, schreibt Christian Miele, Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V., in seinem Kapitel in der „Zukunftsrepublik“ mit dem oben genannten Titel. Denn Unternehmertum steht an einem Scheideweg. Unternehmer und Unternehmerinnen müssen in Zukunft nicht mehr nur darüber nachdenken, Profite zu maximieren, sondern vor allem, welchem gesellschaftlichen Nutzen ihre Unternehmung dient und was sie über das Erwirtschaften von Profiten hinaus für unsere Gesellschaft tun.