Meine Gedanken dazu habe ich im Buch „Zukunftsrepublik“ aufschreiben dürfen, gemeinsam mit 79 anderen – völlig unterschiedlichen - Visionären und VordenkerInnen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. So vielfältig die Thesen, so einig sind wir uns in dem Ziel: Neue Diskussionen anzustoßen für den nötigen Mindset-Change in Deutschland. Zum Abschluss jedes Beitrags haben wir daher alle unsere konkreten Forderungen an die Zukunft formuliert. Forderungen, die aufzeigen, was passieren muss, damit wir auch im Jahr 2030 in Freiheit, Gesundheit und Wohlstand leben werden. Forderungen, mit deren Umsetzung wir heute anfangen müssen, um auch künftig „führend“ sein zu können.