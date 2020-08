Dienstreisen Bundesbedienstete stiegen 2019 häufiger ins Flugzeug

Die Bundesregierung kompensiert den Ausstoß von Treibhausgasen bei Dienstreisen, steckt also zum Ausgleich Geld in Klimaschutzprojekte. 2018 waren das 1,75 Millionen Euro, was aber nicht nur den Ausstoß an Treibhausgasen durch Flugreisen, sondern auch für Fahrten mit dem Dienstwagen ausgleichen sollte. Für 2019 lag noch kein Wert vor. Zur hohen Zahl der Kurzstreckenflüge trägt auch bei, dass alle Bundesministerien sowie etliche Behörden nicht nur in Berlin, sondern auch in Bonn als früherer Hauptstadt der alten Bundesrepublik noch Dienstsitze haben.