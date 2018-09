Diesel-Debatte Scheuer fordert saubere Dieselautos von ausländischen Herstellern

BerlinBundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat an die ausländischen Autobauer appelliert, einen Beitrag im Kampf gegen schmutzige Diesel-Abgase und Fahrverbote zu leisten. „Ich sehe auf deutschen Straßen nicht nur deutsche Diesel“, sagte der CSU-Politiker in einer Videobotschaft, die sein Ministerium am Dienstag ins Netz stellte.