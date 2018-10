Diesel-Debatte Umweltministerin Schulze pocht auf Nachrüstung

„Ich erwarte von allen Autoherstellern, dass sie an der Umsetzung des Gesamtkonzepts mitarbeiten, also nicht nur Umtauschprämien anbieten, sondern auch bei der Nachrüstung unterstützen.“ Nach dem in der Nacht zum Dienstag von der Koalition ausgehandelten Dieselkompromiss, der Umtauschprämien und Nachrüstungen vorsieht, hatten BMW und Opel erklärt, keine Nachrüstung anbieten zu wollen.