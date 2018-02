Diesel-Fahrverbote könnten noch 2018 kommen

Im Kampf gegen Diesel-Abgase plant der Bund noch dieses Jahr deutschlandweite Regelungen für Fahrverbote zu schaffen. Diese Bestimmungen könnten im Zuge einer ohnehin geplanten Änderung der Straßenverkehrsordnung 2018 kommen, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag in Berlin. Man wolle so den Kommunen weitere Instrumente an die Hand geben, um die Stickoxid(NOx)-Grenzwerte in besonders belasteten Gebieten wieder zu erreichen. Dies sei der EU auch in einem Brief angekündigt worden, der vor zwei Wochen öffentlich wurde.