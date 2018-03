Diesel-Fahrverbote lassen die deutsche Wirtschaft erzittern

Handel

Handelsvertreter fürchten verheerende Folgen sowohl für die Lieferketten als auch die Innenstädte. Der Handelsstandort Innenstadt müsse für Logistik und Kunden auch weiter erreichbar sein, hieß es vom Einzelhandelsverband HDE. Deshalb seien ganzheitliche Konzept für eine Verkehrswende nötig. Der Präsident des Handelsverbands, Josef Sanktjohanser, sagte: „Attraktive Innenstädte brauchen saubere Luft. Aber mit Fahrverboten macht man kaputt, was vielerorts über die letzten Jahre aufgebaut wurde.“ Kunden könnten sich auf Geschäfte auf der „grünen Wiese“ oder den Online-Handel umorientieren. Außerdem, so der Handelsverband, seien die meisten gewerblich genutzten Autos Diesel-Fahrzeuge. Deshalb drohten Unternehmen zu den Hauptleidtragenden von Fahrverboten zu werden. Die Politik müsse nun Weichen für eine Verkehrswende stellen und etwa neue Antriebsformen stärker fördern. Vorgaben für Belieferungen in der Nacht sollten gelockert werden, um den Verkehr am Tag entzerren zu können.