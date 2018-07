Diesel-Fahrverbote: Polizeigewerkschaft hält Kontrolle von Fahrverboten in Stuttgart für unmöglich

StuttgartDie Deutsche Polizeigewerkschaft hält die Einhaltung der geplanten Diesel-Fahrverbote ab 2019 in Stuttgart für kaum kontrollierbar. Die Stuttgarter Polizei sei jedenfalls derzeit personell nicht in der Lage, die Autos an den Einfallstraßen anzuhalten, um in den Fahrzeugscheinen die Euronorm zu kontrollieren, sagte der Landesvorsitzende Ralf Kusterer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.