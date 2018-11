Diesel-Gipfel Diesel-Spitzentreffen bei Scheuer am Donnerstag

BerlinIn der Dieselkrise ist am Donnerstag ein Spitzentreffen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit den deutschen Autoherstellern zu den umstrittenen Hardware-Nachrüstungen geplant. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Industriekreisen. Bisher war bekannt, dass das Treffen Ende der Woche stattfinden sollte.