Diesel Kommunalverband: Flickenteppich an Fahrverboten „grotesk“

Nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe wegen überschrittener Grenzwerte für Stickstoffdioxid haben Gerichte für eine ganze Reihe an Städten angeordnet, Fahrverbote in ihre Luftreinhaltepläne aufzunehmen - darunter auch Mainz. In Hamburg beispielsweise sind schon zwei Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt, in Stuttgart tritt zum Jahreswechsel ein Fahrverbot in Kraft. Für Essen ordnete das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen vom 1. Juli 2019 an eine Fahrverbotszone an, zu der erstmals auch eine stark befahrene Autobahn gehört. In Frankfurt wird es bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung zunächst keine Fahrverbote geben.