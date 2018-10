Diesel-Kompromiss Mit dieser späten Einigung sind Fahrverbote nicht vom Tisch

Die größte Unbekannte bleibt: Wie schnell die Grenzwerte in den Innenstädten durch das neue Konzept wirklich eingehalten werden, kann keiner verlässlich vorhersagen. Nur so viel ist sicher: Es wird knapp, wenn Fahrverbote in Städten wie Stuttgart oder Frankfurt verhindert werden sollen. Denn eine Kritik muss sich die Bundesregierung am heutigen Tag auf jeden Fall gefallen lassen: Die Einigung kam zu spät. Und der lange Streit um den Diesel hat andere Probleme der Verkehrspolitik überlagert.