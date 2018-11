Diesel-Nachrüstungen Bundesregierung kann Zeitplan nicht einhalten

Im Kampf gegen Luftverschmutzung und Fahrverbote kommt die Bundesregierung langsamer voran als geplant. Wegen offener Punkte vertagte das Kabinett eine Entscheidung zu gesetzlichen Regelungen. Vor einem Treffen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit deutschen Autobauern an diesem Donnerstag, bei dem es um die Finanzierung von Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel geht, machte BMW erneut seine Ablehnung von den Umbauten an der Abgasreinigung klar. Erneut könnte am Donnerstag ein Gericht Fakten schaffen bei Fahrverboten für ältere Diesel: Das Verwaltungsgericht Köln befasst sich mit Klagen der Deutschen Umwelthilfe. Dabei geht es um die Luftreinhaltepläne für Köln und Bonn.