Diesel-Nachrüstungen „Scheuers Pläne führen direkt zu weiteren Fahrverboten“

WirtschaftsWoche: Kabinett und Autoindustrie arbeiten derzeit an einem neuen Paket für bessere Luft in Städten, in denen Schadstoff-Grenzwerte überschritten werden. Bundesumweltminister Scheuer will weitere Fahrverbote für Dieselautos vermeiden. Sind das nicht zwei zumindest kurzfristig unvereinbare Ziele?

Michael Müller-Görnert: Das Maßnahmenpaket, das Scheuer vorschlägt ist erstens ein Konjunkturpaket für die Automobilindustrie und wird zweitens direkt zu weiteren Fahrverboten führen. Das Umweltbundesamt hat berechnet, dass ein Umtausch von Fahrzeugen kaum die Luftqualität in den Innenstädten verbessern wird. Wir fordern daher: schnellstmöglich technische Nachrüstungen an einem großen Teil der Diesel-Fahrzeuge, nämlich denen der Euronorm 5 und 6. Wir erleben immer noch Rückrufaktionen, wie kürzlich beim nagelneuen Audi A 6, der ein Mehrfaches der zulässigen Stickoxid-Emissionen verzeichnete. Es ist eine Mogelpackung ohnegleichen, wenn jetzt die Hersteller dafür noch belohnt werden, indem man ihnen den Absatz von Neuwagen erleichtert.