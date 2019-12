Diesel-Skandal Salami-Taktik beim KBA? Kritik an schleppenden Daimler-Rückrufen

In einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, die der WirtschaftsWoche vorliegt, erklärt die Bundesregierung jetzt sehr detailliert, wie die illegale Abschalteinrichtung funktioniert. Was sie allerdings nicht erklärt: Warum nicht noch weitere Rückrufe angeordnet wurden. Denn der betroffene Motor OM 651 ist ein alter Bekannter. Bereits im vergangenen Jahr hatte das KBA den Rückruf von 280.000 Daimler-Fahrzeugen in Deutschland angeordnet. Die betrafen zwar ausschließlich Fahrzeuge der Abgasnorm 6b, aber auch darin war bereits teilweise der Motor OM 651 verbaut.