Diesel-Verbote: Baden-Württemberg führt Gespräche mit Bund über Diesel-Kennzeichnung am Auto

StuttgartBei den geplanten Fahrverboten in Stuttgart laufen nach Angaben von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Gespräche mit dem Bund über Kennzeichnungen an Dieselautos. Das Landes-Verkehrsministerium sei beauftragt, dies mit Berlin auszuhandeln, teilte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart mit.