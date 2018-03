Diesel: Wie ein EU-Gericht Diesel in Deutschland einschränken könnte

Fast 20 Jahre ist es her, dass in einer EU-Richtlinie erstmals Grenzwerte für Schadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub festgelegt wurden. Konkret heißt das, dass die Mitgliedstaaten in ihrem Land die Einhaltung der Luftgrenzwerte gemäß der betreffenden Richtlinie sicherzustellen haben – wie, das ist ihnen selbst überlassen. Auch die Kompetenzverteilung bleibt von der EU unangetastet. Klar ist jedoch, dass das Unionsrecht vor dem nationalen Recht steht. Nach dem Grundsatz des „effet utile“ (Effizienzgebot) sollen Normen so angewendet werden, dass das EU-Recht am wirkungsvollsten greift.