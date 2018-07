Dieselfahrverbot: Gibt es bald eine eigene „Stuttgart-Plakette“?

Baden-Württemberg bereitet sich auf Fahrverbote für ältere Dieselautos in Stuttgart ab 2019 vor – und bastelt an einer eigenen Plakette zur effektiven Kontrolle. Über die Kennzeichnung von Dieselfahrzeugen liefen nun Gespräche mit dem Bund, berichtete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Experten im Verkehrs- und im Innenministerium des Landes seien mit der Detailplanung befasst.