Dieselfahrverbote „Tiefpunkt der Debattenkultur“ – Kramp-Karrenbauer verteidigt Laschet

Berlin, KölnDie CDU hat scharfe Kritik der Deutschen Umwelthilfe (DUH) am nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Parteivize Armin Laschet zurückgewiesen. „Die Deutsche Umwelthilfe ist am Tiefpunkt der Debattenkultur angelangt“, kritisierte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin.