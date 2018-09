Dieselskandal CDU und SPD drängen auf kostenfreie Lösung für Diesel-Fahrer

In der Bundesregierung steht Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Pflicht, den Spitzen der Koalition bis zu ihrem Treffen am Montagabend ein einigungsfähiges Papier vorzulegen. Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD sowie Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollen dann einen Schluss-Strich unter die monatelange Debatte ziehen.