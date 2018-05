Dieselskandal: Verkehrsminister Scheuer verlangt schnelle Software-Updates für Dieselmotoren

Die FDP fordert unterdessen mehr Zeit für den Kampf gegen zu starke Diesel-Abgase in Städten und verlangt deshalb einen Aufschub der europäischen Anforderungen. „Deutschland hat ein fundamentales Interesse daran, Fahrverbote und Wertverluste zu vermeiden und auch industriepolitisch den Diesel nicht weiter zu beschädigen“, sagte der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bundesregierung solle sich daher in Brüssel für ein Moratorium in Sachen Stickoxid (NOx) bis zum Jahr 2020 einsetzen, um die notwendige Zeit für Emissions-Senkungen zu gewinnen.