Dieselurteil: Fahrverbotsurteil schockt die Wirtschaft

BerlinMit Entsetzen hat die Wirtschaft auf das Urteil zum Fahrverbot des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig reagiert. „Fahrverbote sind der falsche Weg. Wir lehnen sie weiter entschieden ab und appellieren an die Kommunen und Städte, alles zu tun, um sie zu vermeiden“, sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). Das aktuelle Urteil sei „keinesfalls ein Freifahrtschein, um in ganz Deutschland Dieselfahrzeuge aus den Städten auszuschließen“.