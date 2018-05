Dieter Salomon: Grüner Bürgermeister muss in Freiburg um sein Amt bangen

Er nehme es Habeck ab, „dass es ihm um die Sache geht“, so Korte. Im Übrigen seien die Grünen schon allein aufgrund ihrer noch immer zahlreichen Beteiligungen an Landesregierungen nicht zu unterschätzen: „Alle Gesetze, die durch den Bundesrat gehen, müssen so gedacht werden, dass die Grünen zustimmen.“ In Schleswig-Holstein regieren sie beispielsweise mit FDP und CDU, in Hessen als Juniorpartner der CDU, in Baden-Württemberg stellen sie mit Kretschmann gar den Regierungschef.