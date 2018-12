Digital-Gipfel Wer verharrt, verliert

Am Montag und Dienstag treffen sich Bundesminister, Manager und Unternehmer sowie einige Wissenschaftler in Nürnberg, um über Digitalisierung und Digitalpolitik zu sprechen. Wichtigstes Thema ist in diesem Jahr die künstliche Intelligenz, die Bundesregierung will ihre vor zwei Wochen beschlossene KI-Strategie nun offiziell vorstellen.



Es ist spät, sehr spät, erst 2018 in dem Format über Künstliche Intelligenz zu sprechen. In China investieren längst einzelne Städte Milliarden Dollar in die Technik. Die großen Technikkonzerne aus den USA beherrschen das Feld. In Europa hat Großbritannien das innovativste Ökosystem für KI geschaffen. Und selbst Frankreich, das lange nicht mehr als sonderlich technikaffiner Standort galt, hat schon im letzten Jahr eine KI-Strategie erdacht, die bereits erste Wirkung zeigt.