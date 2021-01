Digitale Bildung im Silicon Valley „In Deutschland wartet man auf die Zukunft, statt sie anzugehen“

Ist Informatik eigentlich Pflichtfach an Ihrer Schule?

Wir unterrichten Informatik in der Mittelstufe, im Abitur gibt‘s Informatik als Wahl-Prüfungsfach. Im Nachmittagsangebot haben wir Robotik, Programmieren und Entrepreneurship mit jährlichem „Shark Tank“, sowie einen neu eingerichteten „Maker Space“.



Auf Ihre Schule gehen aber nicht nur Kinder mit einem deutschsprachigen Hintergrund, sondern auch Eltern aus amerikanischen Familien. Was finden die an einer deutschen Schule überhaupt interessant?

Auch, wenn das jetzt nach den ganzen Klagen über die digitale Bildung merkwürdig klingt: Grundsätzlich wird das deutsche Bildungssystem hier sehr geschätzt. Wir unterrichten wie alle Auslandsschulen nach dem Thüringer Curriculum, neben der Bilingualität ist eine zweite Fremdsprache bei uns Pflicht, ab der sechsten Klasse unterrichten wir alle drei Naturwissenschaften parallel, was hier im Valley sehr geschätzt wird. Im amerikanischen System gibt es in der 9. Klasse Bio, in der 10. vielleicht Chemie und mit Glück in der 11. Physik. Auch der Literaturunterricht aus dem Land der Dichter und Denker kommt gut an – und das Holzspielzeug für die Kleinen.