Digitale Bildung im Silicon Valley „In Deutschland wartet man auf die Zukunft, statt sie anzugehen“

WirtschaftsWoche: Frau Röschel, Sie waren Schulleiterin in Berlin, führen seit März die bilinguale Deutsche Internationale Schule im Silicon Valley (German International School of Silicon Valley (GISSV), kennen also beide Systeme. Sieht es an Ihren Schulstandorten in Mountain View und San Francisco ähnlich aus wie in der Heimat: Kein W-Lan in der Schule, zwei Dutzend Tablets für hundert Schüler, und Lehrer, die vom digitalen Unterricht sprechen, wenn sie Arbeitspapiere einscannen und als E-Mail schicken?

Kathrin Röschel: Nein, das gibt es bei uns selbstverständlich nicht, aber was Sie beschreiben, sind sicher die Extreme. Ich habe an meiner Schule in Berlin vorher auch keine Brieftaube losgeschickt.