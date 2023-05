Digitale Dienstleistungen Deutschland braucht den Zwang zur Zukunft

Erinnern Sie sich noch? Fortschrittsversprechen? Deutschlandtempo? LNG-Geschwindigkeit? Was der Kanzler rauf und runter ankündigt, soll für die eigene Verwaltung offensichtlich nicht gelten. In den Amtsstuben herrscht weiter Analogistan, und die Ampelkoalition will daran offensichtlich auch nichts ändern.