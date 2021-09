Digitale Infrastruktur Der Stoff, aus dem die Zukunft sein muss

Aufgrund des schnell wachsenden Datenverkehrs in Unternehmen und Privathaushalten ist die Nachfrage nach gigabitfähigen Anschlüssen größer denn je. Und die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur werden durch neue Technologien und veränderte Nutzungsgewohnheiten weiter steigen. Nur Glasfaser hat die dafür nötige Leistungsstärke. Andere Infrastrukturen können schon sehr bald nicht mehr mithalten und werden in wenigen Jahren an ihre technischen Grenzen stoßen.



Beispiele hierfür gibt es viele – insbesondere im Privaten. Dass sogenannte Download- und Uploadraten nicht mehr ausreichen, haben viele Familien in den vergangenen Monaten am eigenen Leib erlebt. Als die Eltern im Homeoffice saßen und die Kinder am Küchentisch dem Onlineunterricht folgen wollten, zog oft mindestens einer den Kürzeren. Noch spürbarer werden die Grenzen, wenn wir uns neue Technologien wie die Mobilfunkgeneration 5G oder autonomes Fahren anschauen.