Digitale Infrastruktur Glasfaserausbau in Deutschland kommt weiter kaum voran

In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD versprochen, bis zum Ende der Wahlperiode unter anderem alle Schulen und Gewerbegebiete mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Das müsste also bis Herbst erledigt sein – was nicht mehr zu schaffen ist. So ist etwa nur jede zehnte der 33.000 Schulen in Deutschland ans schnelle Internet angeschlossen.