Digitale Infrastruktur Scheuer fordert Kommunen zu mehr Tempo beim Bau von Sendemasten auf

„Wir haben 18.000 Kilometer Glasfaser an unseren Schienen liegen“, sagte Scheuer. „Wir wollen, dass die 14.000 Kilometer, die noch nicht mit Glasfaser versehen werden, auch ausgebaut werden.“ Die Schienenwege hätten auch eine strukturpolitische Komponente, nämlich die Erschließung nicht nur von Metropolen, sondern auch des ländlichen Raums. Wer Glasfaser habe, der habe auch die Möglichkeit, auf 4G und später 5G zu setzen. „Die Ausstattung der Züge muss so sein, dass die Fahrgäste ungestört mit flächendeckendem Mobilfunk im Zug arbeiten können.“

Umstritten bei der 5G-Vergabe ist ein verpflichtendes lokales Roaming - das hatten Politiker der Regierungsfraktionen gefordert, um die Netzversorgung in der Fläche zu verbessern. Beim lokalen Roaming würden Handynutzer in einem Funkloch automatisch und kostenlos mit dem Netz eines anderen Telekommunikationskonzerns verbunden werden. Für Verbraucher klingt das sinnvoll, Netzbetreiber werten dies hingegen als betriebswirtschaftlichen Bremsklotz.