Digitale Medien Scholz setzt auf baldige Steuerermäßigung für Digitalpresse

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt auf eine baldige Einigung in der Europäischen Union auf ermäßigte Steuersätze für digitale Medieninhalte. „Es macht in der heutigen Medienwelt einfach keinen Sinn, dass elektronische Medienprodukte dem vollen Mehrwertsteuersatz unterliegen, während für Printerzeugnisse nur der ermäßigte Steuersatz gilt“, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Er sei zuversichtlich, die europäischen Partner von einer Änderung zu überzeugen.