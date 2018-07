Digitale Patientenakte Spahn will Patientendaten auf Handys zugänglich machen

16. Juli 2018

Nach jahrelangem Gezerre um zusätzliche Funktionen der elektronischen Gesundheitskarte will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei der Digitalisierung vorankommen. Bild: dpa Bild:

Krankenversicherte sollen künftig per Handy ihre Patientendaten abrufen können. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn in einem Interview an. Spätestens 2021 müsse die elektronische Patientenakte geben.