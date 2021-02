Digitaler Parteitag Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow zur neuen Spitze der Linkspartei gewählt

Das Credo der 43-Jährigen: „Ich möchte, dass sich die Linke auf eine Regierungsbeteiligung vorbereitet.“ Was sie will: „radikale Realpolitik“. Susanne Hennig-Wellsow wurde in Mecklenburg-Vorpommern geboren, startete nach dem Pädagogikstudium in Erfurt 2001 als Mitarbeiterin der linken Landtagsfraktion in die Politik. Seit 2014 steht sie sowohl an der Spitze der Fraktion als auch des Landesverbands.