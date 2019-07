Digitaler Wandel: Bundesregierung will Innovationen stärker fördern

BerlinDie Bundesregierung will angesichts des fortschreitenden digitalen Wandels Innovationen von Forschungsinstituten und Unternehmen stärker fördern. Ziel ist es, dass aus Ideen viel mehr als bisher auch erfolgreiche Produkte entstehen – ähnlich wie in den USA. Zu diesem Zweck ist eine „Agentur für Sprunginnovationen“ gegründet worden, die Forschungsministerin Anja Karliczek und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) am Mittwoch in Berlin vorstellten.