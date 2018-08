Digitaler Wandel: Merkel beruft neuen Digitalrat – Suder wird Vorsitzende

Dem neuen Gremium, das sich im Anschluss an das Kabinett erstmals mit Regierungsmitgliedern treffen soll, gehören sechs Männer und vier Frauen an. Angesichts der Auswirkung des digitalen Wandels auf alle Lebensbereiche habe man auf Interdisziplinarität und breite, unterschiedliche Erfahrung der Mitglieder geachtet. So gehören dem Gremium etwa der Chef des Wissenschafts-StartUps ResearchGate, Ijad Madisch, oder die Amerikanerin Beth Simone Noveck an, die sich in den USA mit der Digitalisierung der Verwaltung und Regierungseinrichtungen beschäftigt.