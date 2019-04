Digitales Rezept, elektronische Krankenakte Spahn verspricht digitales Gesundheitssystem für alle bis 2021

Um Anschluss zu finden, eröffnet Spahn am heutigen Donnerstag den „Health Innovation Hub“ seines Ministeriums in Berlin. Ein Team aus elf Experten soll im staatlichen Auftrag erfolgversprechende Digital-Technologien ausfindig und womöglich nutzbar für Kassenpatienten machen.



