Digitales System SORMAS Die Gesundheitsämter lassen sich Zeit – das Kanzleramt schäumt

Nur Berlin und Bremen melden Vollzug



Erfüllt werden die Vorgaben nach Angaben des BMG derzeit nur von Berlin und Bremen, sie haben ihre 12 (Berlin) und 2 (Bremen) Gesundheitsämter an SORMAS angeschlossen. In Baden-Württemberg läuft SORMAS demnach bei 15 Ämtern (von insgesamt 38), in Bayern bei 48 Ämtern (76), in Brandenburg bei 8 Ämtern (18), ebenso bei 8 Ämtern in Hessen (24). In Mecklenburg-Vorpommern sind 5 Ämter (8) an SORMAS angeschlossen, in Niedersachsen 15 (43), in Nordrhein-Westfalen 16 (54), in Rheinland-Pfalz 1 (24), in Sachsen-Anhalt 6 (14), in Schleswig-Holstein 2 (21) und in Thüringen läuft SORMAS bei 13 von 22 Gesundheitsämtern.