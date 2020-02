Digitalgeld: CDU-Experte: Staatliche Kryptowährung wird wohl nur für Interbankenhandel kommen

In Europa wird nach Einschätzung des CDU-Blockchainexperten Thomas Heilmann staatliches Digitalgeld wohl zumindest für den Handel von Finanzinstrumenten zwischen Banken kommen. Für Privatpersonen sei dies problematisch, weil sie sonst im Krisenfall die Banken sehr schnell digital stürmen würden. „Das könnte wie ein Brandbeschleuniger wirken“, sagte Heilmann am Montag in Berlin.