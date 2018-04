Digitalisierung: Abschied vom Acht-Stunden-Tag – Arbeitgeber bedrängen Arbeitsminister Heil

Die Gewerkschaften hingegen fürchten eine Entgrenzung der Arbeit und ein Leben ohne Feierabend. In einzelnen Unternehmen etwa der Automobilindustrie haben die Betriebsräte deshalb bereits Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten abgeschlossen. Beschäftigte haben etwa die Möglichkeit, von zu Hause geleistete Arbeit zu erfassen und in Arbeitszeitkonten zu verbuchen. In einigen Firmen werden dienstliche E-Mails nach Feierabend oder am Wochenende erst gar nicht mehr an die Mitarbeiter weitergeleitet.