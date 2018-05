Digitalisierung: BDI fordert von Bundesregierung mehr Tempo bei künstlicher Intelligenz

BerlinDer BDI fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Förderung der Zukunftstechnologie künstliche Intelligenz. „Sonst droht unseren Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder China“, sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung zum KI-Gipfel im Kanzleramt am Dienstagabend. Deutschland sei zwar stark in der Grundlagenforschung: „Dieses Wissen fließt aber noch viel zu wenig in die Wertschöpfung ein. Die Politik sollte dringend Maßnahmen entwickeln, den Technologietransfer in die Wirtschaft zu verbessern und Start-ups in diesem Bereich zu fördern.“